Attaque du convoi de Sonko : Fanta Sall en garde à vue

XALIMANEWS: L’affaire de l’attaque du convoi de Ousmane Sonko, à Koungheul, semble avoir un nouveau rebondissement. La députée Mame Gueye a annoncé sur Jakarloo, que sa collègue Fanta Sall a été placée en garde à vue.

«On vient de m’annoncer que notre tête de liste à Koungheul, la députée Fanta Sall est en garde à vue. Et c’est une femme. On vient tout juste de m’envoyer un message pour me dire qu’elle est en garde à vue», a annoncé la députée de la 14ème législature Mame Gaye.

En effet, mercredi dernier, le cortège de la tête de liste de Pastef a été attaqué à Kounghel. Une attaque qui est attribuée à des éléments de la coalition Takku Wallu Sénégal. Par la suite, Ousmane Sonko a annoncé une plainte.

Source Igfm.sn