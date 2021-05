XALIMANEWS : Les récentes sorties de Mame Mbaye Niang contre des membres de l’Apr ne sont pas du goût de Maodo Malick Mbaye. Invité du grand jury de la Rfm, il a vite fait de le recadrer. « Je condamne sans réserve cette attitude de mon jeune frère Mame Mbaye Niang. Cette attitude doit cesser. Quand vous avez le privilège quasi suprême dans une République, d’avoir accès directement au président de la République, jusqu’à en être un des plus proches collaborateurs, c’est-à dire d’en être le chef de cabinet, vous êtes obligé, même si vous avez mal, même si vous n’êtes pas d’accord, d’éviter de juger vos camarades qui sont dans le gouvernement, au moment des faits. C’est inacceptable et je pense que ces genres de pratiques doivent cesser. Si elles continuent, cela va donner une idée qui n’honorerait pas la République, notre mouvance. Si vous avez eu la chance d’avoir la confiance du chef de l’Etat pendant six ans, vous quittez le gouvernement, ensuite il vous emmené à ses côtés, en tant que chef de cabinet, je pense que je peux me permettre de lui donner ce conseil publiquement. Moi, c’est une attitude qui me révulse complètement », a-t-il dit.

