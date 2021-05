Des propos qui ont mis mal à l’aise son bras droit et maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur qui a été contraint de recadrer les détracteurs du maire. «Je persiste et signe, je ne cautionne pas ces publications et n’encourage pas ces comportements. Je l’ai fait savoir en privé et ma responsabilité me commande de le dire en public. A mes soutiens, amis et sympathisants, je vous prie de respecter notre ligne de conduite. Je réitère mon respect, ma considération et ma sympathie à madame le maire Soham El Wardini, qui est une mère et un allié politique de tous temps», a écrit Barthélémy Dias sur sa page Facebook.

