« Je leur demande, par conséquent, de poursuivre l’application stricte de la feuille de route que je vous ai déclaré avoir été fixée par le Président de notre coalition: « Fortifier et consolider l’unité et la solidarité au sein de notre coalition. Sachez, enfin, que tout ce que je dirai et ferai, ne sera guidé que par une seule et unique boussole : l’intérêt national vital du Sénégal, « the vital national interest of Sénégal », peut-on également lire dans le communiqué.

