« INSENSIBLES à la vague d’indignation, suscitée par leur scandaleuse « foonënté » (bouche-à-bouche) entre hommes, les danseurs du groupe WALLY SECK, auteurs de ces faits répréhensibles, commis de surcroît en plein public, le samedi 12 juin 2021 sur l’esplanade du Grand Théâtre, se permettent à présent de PROFÉRER DES MENACES (vidéo jointe à la plainte de JAMRA) contre ceux qui n’ont que le tort de s’émouvoir de la dégradation extrême de nos bonnes mœurs, à l’actif de certains artistes et danseurs, qui se livrent publiquement à des actes contre-nature. Aux antipodes de la législation sénégalaise. Et des nobles valeurs que nous ont généreusement léguées nos vaillants ancêtres et les grandes figures religieuses qui reposent en terre sénégalaise.



C’EST À CETTE MÊME PÉRIODE, en juillet 2019, que le lead-vocal de ce groupe, WALLY SECK, avait provoqué un tollé assourdissant dans l’opinion, et qui avait retenti jusque dans les Cités religieuses du pays, en étant le PREMIER et UNIQUE artiste sénégalais à arborer, lors de son concert au Boulevard Général De Gaulle, le fameux « tee-shirt arc-en-ciel », signe de reconnaissance et symbole de ralliement par excellence de la COMMUNAUTÉ LGBT MONDIALE. De surcroît, en pleine célébration des « Gay Pride », qui battaient alors leur plein dans plusieurs pays occidentaux, qui ont légalisé L’HOMOSEXUALITÉ.

SOUCIEUSE de la préservation de nos nobles valeurs ancestrales, qui font la fierté des croyants de notre pays, et de la préservation de la santé mentale et morale des enfants; et face à ces frasques à répétition qui s’apparentent de plus en plus à une CAMPAGNE DÉGUISÉE DE PROMOTION DU « GORDJIGUÉNISME », au mépris des dispositions pertinentes du Code pénal sur « l’outrage public à la pudeur » et « l’attentat aux bonnes mœurs » (articles 318 et 324); et surtout de l’article 319 qui condamne les ACTES CONTRE-NATURE, une PLAINTE en bonne et due forme sera remise à la BRIGADE DES MŒURS, par le biais de la Sûreté Urbaine de Dakar, avec saisine ampliative au PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE.



À CES ARTISTES qui entreprennent ouvertement de banaliser la DÉBAUCHE, à travers des séquences subliminales de vulgarisation de L’IDÉOLOGIE LGBT, au risque de la voir s’incruster insidieusement comme une «normalité» dans les frêles esprits des adolescents, JAMRA et ses alliés leur réaffirment leur détermination À S’OPPOSER à toutes formes de PROMOTION de L’HOMOSEXUALITÉ et du LESBIANISME juvénile, via les concerts, les séries télévisées perverses et les bandes dessinées pour enfants.

AU TERME de sa concertation avec ses alliés du CDVM (Comité de défense des valeurs morales) de Ouztas Adama Mboup, et de l’ONG Daral Qurane wal Ikhsan de l’Imam Ratib El Hadji Aliou Dia, prévue ce mardi 22 juin 2021, JAMRA et ses alliés déposeront officiellement la PLAINTE, étayée de pièces à conviction, physiques et électroniques, à la BRIGADE DES MŒURS et auprès du Procureur de la République.

TROP C’EST TROP (lu ëupeu tûru) !

ADVERTISEMENT

Le 21/06/2021

Les Bureaux exécutifs de

JAMRA & MBAÑ GACCE »