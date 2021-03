XALIMANEWS- Soupçonnés d’avoir joué un rôle dans les attaques terroristes de Grand Bassam en Côte d’Ivoire et de Ouagadougou au Burkina Faso, en 2016, trois ressortissants mauritaniens risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Les accusés El Atigh Ahmed Mahmoud, Moustapha El Béchir et Erthil Arahim Adebe dit « Ahmed Lemdessem » (Ahmed le Gros, en français) ont été arrêtés au Sénégal grâce à la puce Kirène que détenait le premier et qui a reçu plusieurs communications de terroristes arrêtés au Mali suite aux deux attentats. La puce lui a été prêtée par Moustapha El Béchir qui a reçu sur son second numéro des appels de plusieurs terroristes, dont Mimi Ould Baba Ould Cheikh, accusé d’avoir apporté la logistique lors des attentats en tant que chef des opérations.

