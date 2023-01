Bien sûr, Macky s’est bien gardé de parler de la pauvreté qui gagne du terrain dans de nombreuses zones du pays comme Tambacounda où règne une insécurité alimentaire presque chronique. L’insécurité et le coût exorbitant de la vie n’a pas été beaucoup abordé dans le discours. Et il a évité de parler d’amnistie de Karim Wade et de Khalifa Sall encore moins de l’emprisonnement de journalistes et d’activistes.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy