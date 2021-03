Dans la nuit de dimanche à lundi, des habitants de Bata ont assuré à l’AFP que des édifices continuaient de se consumer et que des détonations de faible puissance étaient encore perceptibles de temps à autre. « Pour le moment, nous déplorons 98 morts et 615 blessés », a annoncé dans la soirée sur son compte Twitter le vice-président en charge de la Défense et de la Sécurité, Teodoro Nguema Obiang Mangue, fils du chef de l’Etat et surnommé Teodorin.

