De créer « un bouclier ou ceinture stratégique autour du président » avec les objectifs suivants: 1)sevrer l’isolement du président 2)identifier les acteurs clés et fiables pour constituer la garde rapprochée ou la task force de première ligne fidèle ,réactive et idéologiquement armée 3)animer en permanence un groupe de réflexion sur la gestion de crises complexes 4)simuler des situations de crises majeures et proposer des alternatives référencées 5)créer à l’intérieur de la task force un groupe de veille pour anticiper et prévenir les crises 6)reformater et marketer l’image du président pour aller vers plus de proximité et de perspectives 7)proposer au président d’inviter chaque mois une famille ou une personne lambda à sa table 8)faire sortir le président du palais:aller au sport sur la corniche; à la boulangerie ; au marché ….etc 9)créer une campagne de « nutrition et numérique « dans toutes les écoles à l’initiative du président ou de la fondation « servir le Sénégal « pour agir en amont sur le devenir de ces jeunes lanceurs de cailloux et les rallier à la cause du président 10)créer à l’échelle de chaque quartier une tontine-DER pour la création d’une junior entreprise .

