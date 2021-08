XALIMANEWS: Au Sénégal les hivernages passent et se ressemblent. De l’eau partout, des routes impraticables et des populations dans le total désarroi, voici la situation du pays de la teranga toutes les saisons de pluies depuis bientôt 20 ans. Chaque année les mêmes problèmes, et aussi les mêmes discours des gouvernants : plan d’urgence, plan orsec ou encore le plan décennal. De l’argent est éjecté, mais la situation demeure la même. Ce qui nous amène à poser la question de savoir, est ce que l’Etat a la volonté de régler le problème des inondations ? On dirait que non. On a l’impression que les gouvernants ont intérêt à ce que les populations aient les mêmes problèmes pour qu’ils viennent faire les mêmes promesses sans jamais les tenir. En effet, les politiciens gagneraient à ce que les populations soient vulnérables et sans défense pour qu’ils les exploitent en faisant semblant de les aider avec du riz, de l’huile et de petites sommes d’argent. Par ailleurs, il faut que les populations prennent leurs responsabilités et exigent des politiciens de régler leurs préoccupations. L’heure n’est plus de courir derrière les gouvernants, mais d’exiger d’eux de mettre en place des stratégies concrètes pour qu’enfin le problème des inondations ne soient qu’une vielle histoire d’ici les prochaines années.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy