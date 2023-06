Lors de cette conférence, la police a montré des extraits de trois vidéos montrant d’après eux des hommes armés dans les cortèges, qui seraient venus pour “faire des dégâts : ils vont tirer sur la population et ensuite accuser les forces de l’ordre”, selon le commissaire Mohamadou Gueye. Mais sur les trois, deux ne montrent pas ce type de profils. Dans des versions plus longues, largement diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir des séquences où ces hommes interagissent avec des hommes en uniforme policier. Un homme “en face-à-face avec les forces de sécurité” visible à l’arrière d’un pick-up de police Exemple avec cet homme en maillot rouge marqué d’un chiffre 9. Si la vidéo présentée par la police sénégalaise (à 7:53) s’interrompt après avoir montré l’individu tirer, puis courir dans une ruelle arme à la main, une version plus complète des images existe. Sur celle-ci, tirée d’une série de stories diffusée par un utilisateur du réseau social Snapchat, on peut voir l’homme au maillot rouge dans un pick-up blanc, conduit par un homme en tee-shirt rayé. Il est en compagnie de quatre autres hommes en tenue anti-émeute marquée “Police”.

