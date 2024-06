Audience au Palais : Les Imams et Oulémas du Sénégal accordent une main tendue au Président Diomaye

XALIMANEWS- Dans une ambiance solennelle, les Imams et Oulémas du Sénégal ont été reçus au Palais de la République par le Président Bassirou Diomaye Faye. Se disant d’ores et déjà satisfaits de l’orientation de l’ambition et ensuite des propos du Chef de l’Etat, les collègues de Imam Oumar Diène s’engagent à accompagner le Président Diomaye.