“J’ai partagé les convictions, les positions et la vision du Président Idrissa Seck. On s’accordait sur tout. Depuis 16 ans, je suis membre du parti mais je ne me retrouve plus dans ce parti et j’ai pris la décision de démissionner de ce parti où j’ai eu à militer depuis 16 ans. J’ai envoyé un courrier au président Idrissa Seck pour le lui signifier”. Pour le moment, il dit rester loin des chapelles politiques parce que, “au Sénégal il n’y a pas de partis politiques mais des fan’s clubs”.

