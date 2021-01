Le Comité de suivi de l’audit du fichier électoral et de l’évaluation du processus électoral, présidé par Abdou Mazide Ndiaye, a rencontré, hier, le Cabinet sénégalais Era qui a lancé, au mois de décembre dernier, l’appel d’offres international pour le recrutement des experts. L’instance, mise en place au sein de la Commission politique du Dialogue national (Cpdn), a pour mission d’assurer le suivi à toutes les étapes de l’audit et de l’évaluation. Elle tient à franchir une nouvelle étape. Les résultats de l’évaluation du fichier électoral et du processus électoral devraient permettre de fixer la date des prochaines locales et les membres de ce Comité de suivi indiquent que le processus suit bien son cours. Selon Djibril Gningue, un des membres dudit Comité, sur la base du calendrier proposé, les experts qui seront retenus pour l’audit devront commencer leur travail à partir du 15 janvier prochain.

