« Le jeudi 4 février, vous m’avez demandé d’atteindre 15 heures 30 minutes pour être confrontée à Adji Sarr. Lorsque vous êtes sortis, le garçon de teint noir avec une forte corpulence qui accompagnait Adji dont j’ignore le nom m’a appelé ’’maman’’, mon surnom, et je lui ai alors demandé ’’où est-ce que tu m’as connu ?’’. Il a répondu m’avoir connu lorsqu’il parlait à Adji Sarr par appel vidéo et qu’elle lui aurait montré mon visage. En ce moment, j’étais ma patronne. Lorsque nous sommes restés seuls, il m’a dit que je ne devais pas sortir le jour des faits, et c’est à cause de ça que nous en sommes là. Je lui ai répondu que j’ignorais de quoi il parlait. Lors de notre confrontation avec Adji dans votre bureau, j’ai dit à cette dernière pour quelle raison faites-vous ça en langue sérère. Elle m’a dit qu’elle m’expliquerait si on sort. Elle m’a proposé de me remettre 100 mille F CFA pour que je parte, chose que j’ai refusée catégoriquement. Ainsi après l’audition, je suis partie directement à l’Institut. C’est tout ce que j’ai à déclarer ».

