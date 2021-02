« Assane Diouf n’a rien fait. Guy Marius Sagna n’a rien fait. Cet enregistrement, c’est moi et j’assume tout. Nous sommes dans une guerre psychologique ». C’est, en résumé, ce que Clédor Sène a dit, ce mardi, aux enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic) lors de son interrogatoire sous le régime de la garde à vue. Cueilli vers 7 heures du matin par une équipe du Gir, Clédor Sène a encore dit qu’il n’y avait rien de compromettant dans l’audio en question et qu’il faisait allusion à une série de sensibilsations pour mobiliser les Sénégalais face aux « abus » du régime. Pour sa part, Guy Marius Sagna a complément gardé le silence devant les policiers. Assane Diouf lui a manifesté toute sa surprise. Il a expliqué qu’il sort de 8 mois de prison et on le convoque pour un enregistrement qu’il n’a même pas reçu sur son téléphone même si son nom y est cité par Clédor Séne.

