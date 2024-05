Augmentation de l’indemnité de session journalière : Les conseillers municipaux gâtés par Macky Sall avant son départ

XALIMANEWS- En janvier dernier, les conseillers municipaux ont vu leurs indemnités augmenter. En effet, trois mois avant son départ du pouvoir, le Président Macky Sall a pris cette décision au moment où il augmentait les indemnités et frais de bureau municipal des villes et communes. De ce fait, chaque conseiller municipal a droit à la somme de 10.000 F Cfa après chaque séance plénière.

Ainsi, jeudi dernier, informe le journal Les Echos, la mairie de la ville de Dakar, qui a tenu une session en trois jours, a donc remis la somme de 30.000 à chaque conseiller ayant assisté aux trois séances.

Un adjoint au maire, qui a voulu rester sous anonymat, s’est confié à nos confrères et explique que la ville de Dakar n’ a fait que se conformer aux textes et règlements en vigueur. « C’est en application du décret N°2024-23 fixant les taux maxima des indemnités et frais alloués aux maires et autres membres du bureau municipal, aux conseillers et aux membres de la délégation spéciale de la ville et de la commune, signé en janvier 2024 par le Président Macky Sall », a t-il rappelé.

Par ailleurs, on note que les indemnités des adjoints au maire et de celles de session des conseillers municipaux sont prises en charge dans les ressources propres des communes .