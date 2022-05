Tous les engagements financiers contenus dans l’accord conclu entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants représentatifs le 26 février dernier, ont été «scrupuleusement» respectés. Rien n’a été omis dans la prise en charge des engagements de l’Etat, a insisté avant- hier, le ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Après le déclenchement le mercredi 25 mai 2022, du 11ème plan d’actions des enseignants, les ministres du Travail et du dialogue social, Samba Sy, de l’Education, Mamadou Talla, ont tenu aux côtés de Abdoulaye Daouda Diallo, à son ministère, une conférence de presse. Ils disent avoir constaté avec «surprise et regret, la rupture unilatérale» de l’accord par les syndicats d’enseignants. Le gouvernement va apprécier dans les prochains jours, font-ils savoir.

