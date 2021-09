XALIMANEWS-Dans le documentaire consacré par Netflix à Michael Schumacher et repris par RMC Sport, sa famille évoque son état physique depuis son terrible accident de ski en décembre 2013. Son épouse Corinna se souvient notamment du terrible pressentiment de son mari avant sa chute.

L’incertitude, l’angoisse, frappent toujours la famille du pilote allemand Michael Schumacher, dans le coma depuis son terrible accident de ski en décembre 2013 à Méribel. Le mystère plane autour de son état de santé. Dans un documentaire que lui consacre Netflix et disponible depuis mercredi, sa famille évoque quelques anecdotes. La femme du pilote, Corinna, se souvient du terrible pressentiment de son époux avant son accident.

« A Méribel, peu de temps avant l’accident, il m’a dit ‘la neige n’est pas très bonne, on pourrait aller à Dubaï sauter en parachute. Pas une fois je n’ai tenu Dieu pour responsable. On a simplement joué de malchance et il nous est arrivé la chose la plus malheureuse qu’il pouvait nous arriver. C’est terrible d’avoir à se demander sans cesse pourquoi c’est arrivé à Michael, à nous, pourquoi comme ça. Mais après tout, ça arrive aussi à d’autres. » A raconté très émue, l’épouse de l’ancienne star de la Formule 1.

Dans la foulée, Corinna donne ensuite quelques nouvelles : « Il est clair qu’il me manque tous les jours, pas seulement à moi, aux enfants aussi, à tous ses proches. Il manque à tout le monde mais il est toujours là. Il est différent mais il est toujours là. Et à mon avis, ça nous rend tous plus forts. On reste soudés, on vit tous ensemble à la maison. Il reçoit des soins et on fait tout ce qu’on peut pour que son état s’améliore et qu’il se sente bien. Et aussi pour qu’il sente la présence de sa famille et des liens familieux. Quoi qu’il arrive, je ferai toujours tout mon possible, comme nous tous. » Quelle marque d’attachement !

« La vie privée reste privée, comme il aimait le dire », conclut Corinna pour insister sur le caractère privé de ces informations, rapporte la source.