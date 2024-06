Autosuffisance alimentaire : La filière maïs veut apporter sa contribution

XALIMANEWS- Dans le cadre du programme pour l’autosuffisance alimentaire, initié par le gouvernement du Sénégal et porté par le ministre de l’agriculture, Mabouba Diagne, les acteurs de la filière maïs s’impliquent. Pour cela, en 2024, la Fépromas compte résolument s’orienter vers une agriculture innovante, intelligente et sensible aux changements climatiques.