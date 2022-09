La verte Casamance est-elle en train de devenir l’épicentre du Projet d’autosuffisance en riz de l’État du Sénégal ? Le Projet de Développement de la Chaîne de Valeur Riz (PDC VR) a emblavé, cette année, 950 hectares dans huit (08) vallées des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Ce qui traduit une nette hausse par rapport aux deux dernières saisons où la production dans ces vallées était limitée à 339 hectares en 2020 et 425 hectares en 2021, selon son coordonnateur national, Dr Wali Diouf, qui s’exprimait hier, vendredi 23 septembre, au terme d’une visite de terrain pour s’enquérir de la situation des cultures de riz à Ziguinchor et à Sédhiou, rapporte l’APS. «Cette année, nous avons essayé de mettre l’accent sur huit vallées de Kolda à Ziguinchor en passant par Sédhiou (…) et nous avons pu constater que c’est 950 hectares qui ont été emblavées dans ces huit vallées», a-t-il déclaré.

