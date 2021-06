On y est maintenant ! Le seul critère pour aimer ou détester une personne, l’applaudir ou l’insulter, l’accepter ou la rejeter, c’est sa position par rapport à celle de Pastef et de son leader. Une carrière politique exécrable faite de positions opportunistes orientées selon les intérêts personnels du moment mérite le prix Nobel de la probité du moment où par opportunisme contextuel la position semble favorable à la dictature de l’opposition.

Manipulateurs d’opinion, apprentis dictateurs manipulés par les politiciens, as de l’incohérence et de la contradiction la nouvelle équipe qui mène la barque du Sénégal virtuel. Limiter l’action des acteurs et sauver les victimes, tâche qui s’annonce pénible vu le niveau d’avancement de la pathologie et le taux de reproductions des virus et microbes vecteurs de la substance pathogène.

L’acceptation de la violence civile et du vandalisme selon les acteurs est signe d’une déchéance mentale. Quelqu’un qui peut accepter ou même aller jusqu’à magnifier et justifier la destruction et le vol de biens appartenant à autrui, la calcination de stations services et de boutiques, l’agression de citoyens sénégalais dans leur domicile ou dans leur lieux de travail ; l’utilisation de nervis, de gros bras ou de voyous lors d’activités politiques ne doit pas lui poser problème.

Où étaient les nouveaux légalistes quand des nervis doublés de bandits et de criminels brulaient et pillaient la maison de l’avocat maitre El Hadj Diouf ? Où étaient-ils quand des nervis s’en prenaient au groupe futur médias et brulaient des voitures et autres biens appartenant à des journalistes ? Il faut vraiment être un taré pour se taire devant tous ces actes de banditisme commis devant le Sénégal et venir crier et tympaniser les Sénégalais comme un extraterrestre qui vivait sur Mars lorsque les nervis régnaient en maitre dans notre chère patrie.

C’est quand même compréhensible, si un leader politique en personne ose demander l’abstention de la force légale pour que le problème soit réglé en vrais hommes entre partisans des camps politiques rivaux. Que pouvons-nous comprendre si ce n’est le soutien à une idéologie de guerre civile sur fond de position politicienne. Imaginons comme il est demandé l’ouverture d’un ring entre l’APR et le Pastef. Et d’ailleurs, une autre question, qui combattront ? Les militants ou les nervis ? Quel pays !!! «Nagn lén guéwal une minute gnou xol kouy daw » et ça fera le souvenir des rixes entre quartiers.

Le temps qu’un consensus soit trouvé sur la définition du mot « Nervis » que chacun garde ses sbires et taxe les autres gros bras de nervis. C’est aussi simple ! Qu’est-ce qu’a dit le rappeur Xuman qui lui vaut toute cette vague d’insultes et d’invectives ? De toute façon il n’a pas à rougir de ce qu’il se passe il n’est pas le premier et ne sera pas le dernier. Qu’il s’en ouvre à son confrère Malal Talla. Avant de devenir l’ami à applaudir il à été le réceptacle de toutes les injures pour avoir posé des questions à Sonko dans l’affaire des 94 milliards.

A un moment il faut que certains sbires virtuels arrêtent leur démagogie. Les mêmes qui définissent aujourd’hui Fou Malade comme le plus probe et le plus intègre sont les mêmes qui l’insultaient, le traitaient de fumeur de chanvre, de souteneur des homosexuels, de « profitard » des intérêts du pouvoir parce qu’il demandait à Sonko de dire le nom de la banque ou le virement a été effectué et à certains militants d’arrêter de spiritualiser des leaders politiques. Ce n’est pas le sujet, mais un rappel aux nervis virtuels atteints d’une amnésie sélective.

Tant qu’on ne dépasse pas ce stade ou l’intégrité et la probité ne dépendent que de position politicienne du moment, l’insulte et la diffamation resteront les armes politiciennes virtuelles les plus utiles. Donc les pires transhumants sous l’ère Diouf et Wade deviennent fréquentables si par opportunisme politicien ils caressent les poils à Sonko et les opposants de toujours qui ont rejeté toute faveur venant du pouvoir sont pires que la peste quand ils se posent des questions.

En attendant que les politiciens recrutent des nervis oups!! des agents de sécurité pour Ndella et Françoise

Auteur Aba Sn via Facebook