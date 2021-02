Dans certaines occasions, il suffit de se taire pour être complice. Et je n’accepterai en aucun cas d’être partisane de manœuvres cruelles et sordides, ignobles et malhonnêtes. Aussi, je ne participerai guère à des chorégraphies rythmées aux cadences machiavéliques. C’est aussi, il faut l’assumer, une question d’honneur et d’éthique.

