Avancée historique : Une première greffe de cornée effectuée au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye satisfait…

XALIMANEWS-Le Président Bassirou Diomaye Faye a exprimé ses sincères félicitations aux Docteurs Cheikh Khadim Ndoye et Awa Diama Thiam pour avoir réalisé la première greffe de cornée au Sénégal.

Cette avancée médicale, réalisée à la clinique Swiss Visio de Saly Portudal, a été encadrée par les Professeurs André Mermoud et Dr Hammer.

« Félicitations aux Docteurs Cheikh Khadim Ndoye et Awa Diama Thiam pour la première greffe de cornée réalisée au Sénégal, sous l’encadrement et la supervision des Professeurs André Mermoud et Dr Hammer », a déclaré le Bassirou Diomaye Faye sur X.

Ce succès représente une étape significative pour la santé oculaire dans le pays, témoignant de la synergie entre l’expertise locale et la formation internationale. Ce développement ouvre de nouvelles perspectives pour les soins oculaires au Sénégal et est promis à améliorer la qualité de vie de nombreux patients.