XALIMANEWS : Le maire de lq ville de Saint-Louis a exprimé son intention de rebaptiser l’avenue Faidherbe avenue Macky Sall. Une nouvelle pas au goût de la population qui l’a exprimé hier. Une marche organisée par des membres de la Plateforme 10.000 Sentinelles, des activistes, des bloggeurs et des membres de la société civile. Ils ont sillonné les rues de la ville de Saint-Louis pour s’insurger de la tentative du conseil municipal de renommer l’Avenue Générale de Gaulles Avenue Macky Sall. Cette décision impopulaire et incomprise serait, si votée, une erreur pour l’histoire. Une souillure de la mémoire collective de la ville tricentenaire. « Aux dernières nouvelles, le conseil municipal semble surseoir à cette « rebaptisation » de l’avenue principale de Saint-Louis au nom de l’actuel locataire du palais et par ailleurs beau-frère du maire Mansour Faye. Il est important aussi de rappeler que ce combat n’est pas dirigé contre la personne de Macky Sall. Loin de là. Il est plutôt question de lutter pour que nos places et lieux portent d’abord le nom des gens ayant marqué notre histoire. L’histoire de la ville de Mame Coumba Bang. Notre ville ne manque pas d’héros morts comme vivant méritant plus cette hommage que Macky Sall. La rebaptisation des rues au nom des colons est une de nos veilles doléances. Mais nous ne voulons pas qu’elle ait des soubassements politiques ou autres. Des critères objectifs doivent fonder le choix des noms devant remplacer ceux des colons. Aux conseillers municipaux, nous leurs rappelons leur obligation vis-à-vis de cette population qui les a élus. Vous êtes là pour représenter le peuple. Le peuple ne veut pas de l’avenue Macky Sall. Vous avez rendez-vous avec l’histoire. Ne la ratez pas. Saint-Louis est une ville d’histoire et de culture. Tachons de préserver cette image pour la postérité. Saint-Louis a son histoire. Ne la souillons pas. Saint-Louis compte de valeureux fils. Honorons-les d’abord », note le communiqué.

