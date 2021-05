Mr le Président ces 60 milliards auraient permis de creuser 1.700 forages pour irriguer 450.000 champs entre le Djolof, le cayor, le baol, le sine et le saloum. Cela aurait pu éviter à Moussa Dramé marchand ambulant, d’être lâchement assassiné lors des événements du 09 mars dernier, alors qu’il avait quitté son Ndoffane natal pour gagner sa vie durant la saison sèche à cause du manque d’eau dans le saloum. Mr le Président vous ne le savez certainement pas lorsque vous sortiez une somme si ‘’mackyste’’ pour le confort du Buur Sall. Ce qui est le plus atomique, c’est quand vous demandez au Japon le paiement sous forme de moratoire d’une maudique somme de 94 millions francs CFA. Votre petit-déjeuner annuel chiffré en millions ? Dans tous les cas Mr le Président, votre voiture de marque Maybach est le prix du parc automobile de l’ensemble des ministres du Gouvernement Français. Et pas besoin de se transformer en Obélix des temps modernes pour savoir qu’une voiture d’un ministre sénégalais est le prix de 6 voitures de ministres ‘’gaulois’’. Il est dommage de ne pas avoir la solution d’une potion magique pour l’émergence du Sénégal.

Cacher ! Oui cachez, mais ça va se savoir. M. le Président savez-vous au moins – avant d’acheter cet appareil pour votre luxe – que le kilogramme de viande est à 4.000 francs CFA ? M. le Président savez-vous que le sac de riz est passé de 13.000 à 15.000 francs CFA. Non ! Vous ne le savez certainement pas. Une ignorance provoquée et voulue par rapport aux mille souffrances du digne peuple sénégalais. Mais, savez-vous quand même que la bouteille d’huile de 5 litres est passée de 4.500 à 7.000 francs CFA. Pourrait-on vous le concéder ? Question à 60 milliards. Car, M. le Président ignore certainement qu’avec 60 milliards francs CFA, les 6600 salles de classes en abris provisoire seront définitivement éradiquées pour la rondolette somme de 33 milliards. Les 27 milliards restant permettront de construire et d’équiper 5400 cases de santé à travers le pays. Mr le Président, avec la même volonté, vous auriez pû créé plus de 2 000 000 d’emplois dans l’agriculture.

