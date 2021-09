Les féministes sont dans leur rôle en réclamant l’application du protocole de Maputo. Ce protocole qui a été ratifié en 2005 dispose clairement en son article 14 que : « 1. Les Etats assurent le respect et la promotion des droits de la femme à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits comprennent : (…) c) protéger les droits reproductifs des femmes particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. »

