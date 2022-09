Selon les derniers statistiques, plus de 34.000 cas d’avortement ont été recensés au Sénégal en 2020 dont une grande partie a été identifiée à Dakar. Une information confirmée par nos confrères du quotidien l’As qui parlent de 6.948 cas d’avortement recensés au sein de la capitale. En haut du tableau, on retrouve aussi les régions de Thiès (5.300) et Diourbel (3.704) qui portent à 60% le taux des avortements faits par des personnes non qualifiées.

