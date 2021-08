Parrain de la Journée de l’excellence à Kelle, le président du groupe parlementaire Benno bokk yaakaar et maire de Mérina Dakhar, Aymérou Gningue, a vivement condamné les violences notées dans l’espace scolaire, peut-on lire dans les lignes de LeQuotidien. Le président du groupe parlementaire Benno bokk yaakaar dénonce les violences notées dans l’espace scolaire. Aymérou Gningue, qui présidait une journée de l’excellence à Kelle, a condamné avec vigueur toutes les formes de violence dans ces espaces d’apprentissage et de formation, particulièrement celles dirigées contre des enseignants par des apprenants. Surtout que «l’éducation est une fonction partagée qui implique aussi bien l’éducateur que le parent d‘élèves, mais aussi la société». «Nous devons faire la différence entre l’instruction et l’éducation. L’éducation demande à ce que des valeurs soient prises en compte, parce que ce sont elles qui nous permettront demain de pouvoir changer qualitativement notre pays. Ce n’est donc pas simplement une question de connaissances, mais surtout de valeurs», dit-il. Lesquelles valeurs cardinales, poursuit le député-maire, «font que notre pays résiste à tous les assauts, à toutes les agressions, et que le Sénégal est aujourd’hui un îlot de prospérité, en tout cas dans le monde qui nous entoure. Nous devons sauvegarder ce qui est important pour nous». A ses yeux, «l’école n’est pas simplement une question de connaissances, mais c’est surtout une question de valeurs». Aymérou Gningue espère donc que «les formes de violences que nous avons connues dans les écoles ne sont que des épiphénomènes et ne vont pas s’inscrire dans la durée». Joignant sa voie à celle du député, Ibrahima Mbaye, Inspecteur de l’éducation et de la formation (Ief) de Tivaouane, a surtout fustigé les nouvelles formes de violences notées à l’école. Il dit : «Jadis la violence à l’école résultait d’une action collective à travers la grève, les mouvements d’humeur, mais force est de constater que de nouvelles formes sévissent actuellement dans l’espace, notamment la violence individuelle contre le corps enseignant.» Pour l’enseignant, cela fait suite «au bouleversement dans les rapports entre élèves et maîtres et il s’en est suivi un fait social, un épiphénomène dont les causes sont multiples». Et de l’avis de M. Mbaye, «la responsabilité incombe à la famille qui doit gérer l’éducation à la base», mais également «les discours très chargés, servis à travers les médias sociaux et qui sont en total déphasage avec les canaux traditionnels d’éducation, mais aussi l’effritement des références traditionnelles dans ce domaine». Cependant, l’Ief de Tivaouane pense que «l’espoir est permis à Mérina Dakhar où les meilleurs élèves, qui ont fait honneur à toute une communauté, ont été récompensés» par le précurseur des journées de l’excellence au Sénégal, Aymérou Gningue, qui a doté les récipiendaires d’ordinateurs et de tablettes. Le député-maire a tenu à rassurer que «la célébration de l’excellence va s’inscrire davantage dans la durée d’autant que par la grâce de Dieu, je serai réélu au lendemain des prochaines élections locales de 2022, pour continuer à gérer la commune de Mérina Dakhar». Même si, souligne-t-il, par rapport aux candidatures, «nous allons respecter scrupuleusement les directives du président de la République».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy