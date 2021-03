‘’L’objectif du LTIPS/FELPS est de former et de mobiliser des leaders, acteurs du changement pour la paix, la citoyenneté et la résilience, dans le but de construire les sociétés que nous voulons’’, ajoute le texte.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy