« Lorsqu’un résultat est positif et c’est le cas, il faut l’attribuer aux acteurs, à savoir les élèves, les enseignants et ceux qui ont en charge l’éducation, à commencer par les plus hautes autorités. Ce qu’il faut retenir c’est que cette année, on a dépassé les 50% », révèle le Directeur de l’Office du bac, Pr Sossé Ndiaye.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy