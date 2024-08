Bac 2024: L’école publique affiche les meilleurs résultats avec 60,52 %.

XALIMANEWS: (APS) – Quelque 78.200 candidats à l’examen du baccalauréat 2024 ont été déclarés admis, ce qui donne un taux de réussite global de 50,50 %, a annoncé le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, El Hadji Abdourahmane Diouf, sur la base des statistiques de l’Office du baccalauréat, lundi, à Diamniadio (ouest).

‘’Beaucoup de chiffres ont été avancés, concernant les résultats de l’examen du baccalauréat. De façon définitive, le taux de réussite obtenu cette année est de 50,50 %’’, a-t-il dit lors d’un point de presse.

Le taux de réussite a légèrement baissé au cours des deux dernières années, a signalé M. Diouf, précisant qu’il était de 51,99 % en 2022 et de 51,61 % en 2023.

‘’Les résultats de l’examen du baccalauréat ne sont pas proportionnels aux investissements de l’État dans le secteur de l’éducation’’, a-t-il fait remarquer.

El Hadji Abdourahmane Diouf pense qu’une analyse de ces résultats devrait être faite dans le but d’‘’amorcer une réflexion qui devrait aboutir à une réforme du baccalauréat’’.

Pour la première fois, a signalé M. Diouf, le ministère a confectionné un document d’une trentaine de pages consacré aux résultats de cet examen au cours des cinq dernières années.

Le document montre les résultats de toutes les séries et l’évolution du nombre de bacheliers par an, au cours des dix dernières années.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation affirme que les résultats de l’examen du baccalauréat technique sont ‘’très satisfaisants’’, tandis que ceux de l’examen du baccalauréat général restent à ‘’optimiser’’.

‘’Globalement, l’école publique affiche les meilleurs résultats avec 60,52 %. L’enseignement privé, avec 45,22 %, présente une double face : le meilleur et le pire. Les candidatures libres suivent avec 22,21 %’’, a-t-il détaillé.

Les résultats montrent également que le nombre de filles candidates est en constante augmentation au cours de ces dernières années. Elles éraient 90.430, contre 64.505 garçons, cette année.

Les garçons ont obtenu un taux de réussite de 53 %, les filles 48,36 %.

La filière tertiaire, constituée des sciences et technologies de l’économie et de la gestion, affiche un taux de réussite de 75,68 %, les filières sciences et techniques suivent avec un taux de réussite de 65,12 %, selon El Hadji Abdourahmane Diouf.

La littérature, bien qu’ayant le plus grand nombre d’admis, 59.372, présente le taux de réussite le plus faible, 46,99 %.

Les résultats par académie place Dakar en tête avec 63,01 %. Matam (nord) est deuxième avec 59,08 %, l’académie de Kolda ferme la marche avec 37,54 %.

Le lycée Seydina-Limamou-Laye de Guédiawaye (ouest) a obtenu le plus grand nombre d’admis en valeur absolue, 1.295.