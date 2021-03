XALIMANEWS : L’assemblée générale d’informations du Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS) section RTS s’est terminée en un affrontement entre les agents .Et c’est le directeur général de la Radiotélévision Sénégalaise (RTS) qui est mis en cause. Selon le journaliste Habibou Mbaye sur Walfadjri, il a utilisé 6 agents pour saboter leur réunion. A l’en croire, ces derniers ont fait irruption dans la salle en criant qu’ils n’ont plus la légitimité de les représenter car leur mandat est terminé. Il s’en suivi une bagarre générale entre collègues.

