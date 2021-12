« Dàq Mbas mi » appelle également les pouvoirs publics à développer une campagne de sensibilisation et de vaccination plus agressive afin d’assurer une meilleure couverture sanitaire des populations, selon une démarche communautaire de proximité capable d’impliquer les acteurs à la base, surtout dans un contexte de reprise des activités culturelles et sportives, d’organisation de fêtes de fin d’année et de campagne électorale.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy