Baisse des prix des denrées alimentaires : Une entrée en vigueur saluée par les populations

XALIMANEWS-La baisse des prix des produits de grande consommation comme le riz brisé ordinaire, l’huile de palme raffinée, le sucre cristallisé, le pain, la farine blé et le ciment est entrée en vigueur ce lundi comme indiqué par le ministre de l’Industrie et du Commerce Serigne Guèye Diop. Un tour dans quelques boulangeries et au marché Tiléne a permis de constater l’effectivité de la mesure. Celle-là même saluée par les populations. Un reportage de l’Agence de Presse Sénégalaise.