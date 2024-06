Baisse des prix des denrées et déploiement de 1000 volontaires : L’Etat déterminé à faire respecter les nouveaux tarifs

XALIMANEWS- A la suite de la décision de l’application des nouveaux prix, qui intervient ce lundi 24 juin, 1000 volontaires et des éléments des forces de l’ordre vont descendre sur le terrain pour veiller au grain.

L’annonce est du ministre du commerce et de l’industrie, docteur Sérigne Guèye Diop. Invité du journal de 20 heures de la RTS, le ministre a réitéré » la forte volonté gouvernementale de garantir un environnement économique plus stable et prévisible pour les consommateurs et les acteurs économiques ».

Aussi, il sera obligatoire pour les boutiquiers et autres commerçants de procéder à l’affichage dans et à l’entrée des lieux de vente.