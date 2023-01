« On a pu satisfaire à toutes les exigences, il y a de nouveaux paramètres qui ont été introduits et on est en train de travailler pour [y arriver] durant le mois de janvier et [passer à] l’application avant début février », a-t-il assuré en parlant de la loi sur la baisse des prix du loyer.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy