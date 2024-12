Baisse du coût de l’électricité: Le DG de la Senelec mise sur l’arrivée du gaz

XALIMANEWS: Lors de la 32e édition de la Fidak (Foire internationale de Dakar), la Senelec a organisé un panel sous le thème « L’accès universel à l’électricité, partout et pour tous ». Cet événement a mis en lumière les progrès réalisés dans ce domaine, avec des résultats concrets qui placent le Sénégal en position de référence en matière d’accès à l’électricité en Afrique de l’Ouest.

La baisse du coût de l’électricité tant attendue par les Sénégalais devrait intervenir avec la production de gaz. Une production qui aura selon Djiby Dieng, directeur des équipements et réseaux de la Senelec, des incidences prometteuses sur le prix de l’électricité. « Si notre gaz arrive, nous allons transformer les nouvelles unités mises en place et le prix de l’électricité va baisser », a-t-il promis.

Pour lui, cette baisse de l’électricité interviendra, une fois que le first gaz sera là. D’ores et déjà, dans son ambitieux programme « gaz to power », la Senelec a procédé à un renouvellement de ses installations, notamment les centrales qui fonctionnent au fioul pour qu’elles puissent marcher avec cette nouvelle source d’énergie qu’est le gaz.

avec Le Soleil