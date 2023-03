Après l’entrée en vigueur du décret sur la baisse du loyer ce jour, mercredi 1er mars, le président de la République, Macky Sall, et son gouvernement ont validé la création de la Commission de régulation. Le président et secrétaire exécutif de ladite structure sont aussi choisis par le président de République. Les décisions ont été prises lors du Conseil des ministres délocalisé tenu à Sédhiou.

Le décret présidentiel portant baisse des loyers est entré en vigueur hier, mercredi 1er mars 2023. En Conseil du ministre délocalisé tenu le même jour, à Sédhiou, le président Macky Sall, a pris des décisions pour accompagner la mesure. «Le projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de régulation du loyer des baux à usage d’habitation» a été adopté. Mieux Macky Sall, a fait de l’enseignant-Chercheur, maitre de conférences à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Idrissa Baldé, secrétaire exécutif de la Commission. C’est Momar Ndao, Ingénieur commercial, titulaire d’un Master en Droit de la Régulation, précédemment Conseiller Technique à la présidence de la République, qui est nommé président de la Commission nationale de Régulation des Loyers des Baux à Usage d’habitation (CONAREL) au Ministère du Commerce, de la Consommation et des PME.

Le gouvernement a aussi adopté le projet de loi portant Code de l’Urbanisme et celui portant Code de la Construction. Lors du Conseil des ministres, le président de la République est revenu sur le renforcement et la modernisation de la gouvernance du secteur de l’habitat, en réitérant son importance avec notamment la sécurité des bâtiments et autres établissements recevant du public, ainsi que le volet dédié à la sécurisation des emprises des stations de service, des réseaux d’assainissement, hydrauliques, électriques et de transport d’hydrocarbures…

A ce titre, le président de la République a rappelé la nécessité d’actualiser le Plan d’Organisation des Secours (Orsec) et de le mettre en cohérence avec tous les autres instruments d’intervention sectorielle de l’Etat en la matière. Le président Macky Sall a rappelé au ministre de l’Intérieur et à son second chargé de la Sécurité de proximité et de la protection civile, «l’urgence d’engager la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection civile qui doit être validée en Conseil des ministres avant fin mars 2023».

Des mesures urgentes de sauvegardes de la de la Falémé et des zones polarisées devront être prises. Il demande, de ce fait, au ministre de l’Intérieur et à ceux en charge de l’Eau, de l’Agriculture, de l’Environnement et des Pêches de mener, sous la supervision, du Premier ministre, des actions urgentes pour la préservation durable des écosystèmes de la Falémé, de la santé et des activités des populations riveraines.

En outre, le Conseil des ministres a validé le Programme régional d’investissements prioritaires (PIP) sur la période 2023-2025 d’un montant de 400 milliards de francs CFA, pour un «Décollage économique de Sédhiou», notamment les dix-neuf (19) décisions retenues, la veille mardi, à l’issue du Conseil présidentiel sur le développement de Sédhiou