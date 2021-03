Thione, ce parolier qui avait le ryhtme dans le sang était un abîme de sagesse, phillsophe achevé pleinement pénétré de cet art de la parole qui éduque, qui forme, qui encourage et qui surtout forge le courage et donne la sérénité, celle qui se dégage d’une foi inébranlable en DIEU et en l’avenir, que Thione nous invitait à envisager avec lucidité et surtout espoir. Papa Thione, de son titre acquis à l’unanimité parce que reconnu comme éducateur hors pair par toutes les générations est parti sur la pointe des pieds. Il nous laisse en souvenir son humour décalé et son sourire intemporel, sur un visage comme absorbé par un ailleurs auquel sa musique a tendu de tout temps : le lieu de vérité éternelle, où il est enfin entré ce jour, au firmament de sa gloire qui auréolera à jamais son nom, inscrit en lettres d’or au panthéon de la musique sénégalaise.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy