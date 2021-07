XALIMANEWS- Bamba Fall multiplie depuis quelque temps actions et meetings pour son maintien à la tête de la mairie de la Médina. Invité à Thieurigne ce week-end, il a vanté son bilan à la tête de la municipalité. « Que personne ne vous mène en bateau. Quand ils vous remettent de l’argent, prenez parce que c’est votre argent. Celui qui me traite de tous les noms d’oiseaux ou m’insulte, ignorez-le. Une fois dans les urnes, récitez la même formule qu’en 2014 », a dit Bamba Fall. Il ajoute: « s’il y a trop de bruits et de paroles, c’est parce que le combat n’a pas démarré. Si demain on siffle le combat, vous verrez qu’on ne boxe pas dans la même catégorie ». Bamba Fall a également remercié l’ensemble des mouvements de femmes et de jeunesses. Ce, parce qu’il dit n’avoir payé personne pour le faire sortir. Il dit ne pas avoir besoin de payer un artiste à coup de millions pour faire croire à Macky Sall que c’est la population de la Médina qui est là. « Macky Sall, aucun de tes responsables ne fait le poids devant moi. Plus de 30 millions pour un concert de 3 heures, c’est manquer de respect aux populations médinoises » dit-il. S’adressant visiblement à son rival Cheikh Ba, Bamba Fall tonne: « la Médina n’a pas besoin d’internet dans ses rues, ni d’un concert. Qui veut aider Médina doit travailler pour lutter contre le chômage ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy