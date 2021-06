XALIMANEWS: Le maire Bamba Fall n’a pas tardé à réagir suite aux échauffourées qui ont eu lieu le vendredi dernier entre ses partisans et un collectif de jeunes de la Médina qui l’accuse de vouloir privatiser le terrain Jaraaf. En effet, invité à l’émission «soir d’info» de la Télévision futurs médias (Tfm), l’actuel maire de la Médina parle d’une «affaire politicienne». «Je suis là pour dire les choses telles qu’elles sont. On parle d’un collectif de jeunes de la Médina, mais c’est plutôt un collectif de politiciens», dénonce Bamba, précisant qu’il y a aucune Asc, ni aucun président d’une Asc qui s’oppose à leur volonté de réaménager ce terrain pour l’intérêt de Médinois. Selon lui, il y a que des politiciens et des mécontents notamment, des ex-collaborateurs avec qui les relations ne sont plus au beau fixe, qui veulent profiter de cette affaire pour solder leur compte. D’ailleurs, tout est parti, selon lui, d’une volonté de réaménager ce terrain qui était gorgé d’eau et qui, pendant 2 ans et demi était impraticable et d’un contrat de location «simple» avec un partenaire qui a accepté tous les pré requis à savoir l’accès gratuit aux différentes Asc de la commune, des écoles de foot, du Jaraaf mais également aux élèves qui lui ont été assujettis pour une durée de 5 ans et un versement d’une somme d’un million de francs Cfa par mois dans le compte des Asc. Ainsi, à en croire au maire de la Médina, «ces politiciens» veulent «mettre du sable dans son projet». «Ils veulent, par tous les moyens freiner ce projet de réaménagement de ce terrain qui abrite les 5 centres de votes de la commune pour des fins politiques», dénonce Bamba Fall qui n’a pas manqué de pointer du doigt le sous-préfet Djiby Diallo qui selon lui, est «complice» de ses opposants. Il fustige également l’autorisation de cette marche sur cet axe de l’avenue Blaise Diagne aux heures de pointe qui a perturbé la circulation. Ce qui était refusé au leader du Pastef, Ousmane Sonko, indique Bamba Fall qui regrette par ailleurs, l’arrêt de ces travaux par le sous-préfet Djiby Diallo, alors que d’après lui, 200 à 300 millions ont été déjà investis.

