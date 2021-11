Considérant les agissements de Aida Mbodj, coordonnatrice départementale, de manque de considération, de transparence et de respect à l’égard des différentes entités de la coalition, le torpillage du processus avec l’immixtion de personnes inéligibles au regard de la charte de la coalition et du code électoral, ces partis (Pur, Pastef, Grand Parti) ne sauraient battre campagne pour And de Aida Mbodj, qui a une attitude suspecte et favorable à la mouvance présidentielle“, a fait savoir Dr Alioune Dione, porte-parole du jour. Décision finale, ces partis ont finalement décidé de claquer la porte. “Nous déclarons solennellement notre sortie de la coalition Yewwi Askan Wi de Bambey“, regrette-t-il.

