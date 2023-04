Selon le syndicaliste et ses camarades, il y a de la gabegie dans l’utilisation des fonds de la structure sanitaire. « On est en train de faire de la bamboula avec l’argent de cet hôpital. Le directeur fait, chaque année, des voyages et on lui paie ses formations qui ne concernent pas l’hôpital et qui avoisine les 2 millions. Pendant ce temps l’hôpital peine à acheter des intrants, les véritables travailleurs ne sont pas respectés », s’insurgent-ils.

