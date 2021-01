XALIMANEWS: Je suivais très rarement ce compatriote. Depuis son interpellation et les supputations qu’elle a engendrées, je me suis particulièrement intéressé à ses idées et à ses actions.

J’ai finalement écouté et lu beaucoup de ses prises de positions publiques depuis lors. Une belle découverte expertise qui s’affirme courageusement avec passion et patriotisme. Il se bat pour une cause très noble. Sans trop fouiner sur d’éventuels enjeux liés à ses combats, je le respecte pour ses éclairages sur les questions migratoires.

J’ose simplement espérer que son arrestation n’est pas liée à sa dernière prise de position sur les rapports Sénégal-UE. Franchement.

Notre Gouvernement, sous Wade, avait fait l’objet d’accusations beaucoup plus graves au lendemain de la signature des accords sur l’immigration concertée, entre autres. Nous opposions à nos contradicteurs ou accusateurs des arguments et des preuves à travers une communication décomplexée. Nous ne les intimidions pas. Nous ne les faisions pas arrêter.

Dénoncer la politique gouvernementale est une posture banale en démocratie.

Nos dirigeants aiment s’inspirer de la France en faisant du copier-coller de beaucoup de leurs décisions et méthodes de gouvernance, mais pas celles relatives à la liberté d’expression et au droit de s’opposer.

En plus, ces arrestations non nécessaires en période d’aggravation de la pandémie ne font que faciliter la circulation du vicieux virus.

L’Etat dispose d’autres moyens plus honorables et plus conformes au respect des droits les plus inaliénables du citoyen en démocratie que la banalisation de la privatisation mécanique et systématique de la liberté.

Évitons les abus de pouvoir et ces formes de violence contre nos concitoyens.

Libérez Monsieur Boubacar SEYE.

Le MPD Liggeey lui apporte son soutien total et demande sa libération immédiate.

Aliou Sow