Elle a été arrêtée et déférée au parquet pour faux et usage de faux ordres de virement. Idem pour ses complices El Hadj Malick Badiane, Ouleymatou Badiane et Ibrahima Loum.Elle avait détourné dans un premier temps plus de 33 millions de Fcfa. Son modus operandi ? Elle envoyait à la direction de la Banque un mail pour la levée du blocage sous prétexte qu’un client voulait faire un virement.

