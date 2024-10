Baptême du patrouilleur « Le Cayor » : La Marine Nationale renforce ses capacités

XALIMANEWS-Ce matin, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officié la cérémonie de baptême du patrouilleur « Le Cayor », marquant une étape essentielle dans le renforcement des capacités de notre marine nationale. Ce navire de dernière génération intègre les technologies les plus avancées pour faire face aux défis sécuritaires contemporains.

Le chef de l’État a exprimé ses chaleureuses félicitations à la marine nationale ainsi qu’à l’ensemble des forces armées sénégalaises pour leur engagement exemplaire et leur professionnalisme. Grâce à leur dévouement, le Sénégal est en mesure de lutter contre des menaces telles que la pêche illicite et l’immigration irrégulière, tout en veillant à la sécurité de nos ressources halieutiques ainsi que de nos installations pétrolières et gazières offshore.

Ce patrouilleur représente la volonté de notre pays de sauvegarder ses intérêts vitaux et d’affirmer sa souveraineté sur ses eaux. La marine nationale, par son courage et sa détermination, demeure la sentinelle de notre souveraineté maritime. Ensemble, nous œuvrons pour un Sénégal souverain, plus sûr et résolument tourné vers l’avenir.