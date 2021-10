Je n’y vois aucun mal car Aj, Bokk Guiss Guiss et Act n’ont même pas 10 personnes avec eux à Yeumbeul Sud. Macky Sall, au vu des réalisations titanesques de cet espoir du Pds, a décidé de le noyer en parachutant, Amadou Hott, l’homme le plus liquide du gouvernement, à Yeumbeul Sud. C’est donc tout à fait légitime que Bara mette tous les atouts de son côté en s’alliant avec Pastef et le Pur qui sont sortis respectivement 2eme et 3eme lors de la présidentielle de 2019.

Le champ politique n’est jamais fixe sinon Me Wade n’allait jamais gagner les élections législatives en 2008 pour perdre les locales une année plus tard. En politique, les vérités d’aujourd’hui ne sont pas les certitudes de demain. Le Pds ne peut pas se cramponner sur les résultats des élections locales de 2014 et des legislatives de 2017 pour se proclamer locomotive de l’opposition tout en sachant que si on a obtenu ces excellents résultats c’est grâce à la présence physique du Président Wade qui s’est, à chaque fois, sacrifié pour faire le tour du Sénégal.

