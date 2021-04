XALIMANEWS: Les frères Lamine Ndiaye Guèye et Omar Thiaw Guèye ont été placés sous mandat de dépôt hier pour homicide involontaire et complicité de trafic de migrants. Ils seront jugés mardi prochain devant le tribunal de Mbour. Embarqué dans une pirogue en direction de l’Espagne par son père- jugé et condamné- Doudou Faye, 14 ans, avait péri en mer, dans des conditions non élucidées. Les deux convoyeurs, Lamine Ndiaye Guèye et Omar Thiaw Guèye, qui s’étaient réfugiés en Gambie après le drame, étaient revenus récemment à Mbour où ils ont été arrêtés par la gendarmerie.

