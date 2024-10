Barsa ou barsakh : Fuyez plutôt vers Dieu (Par Sheikh Ndiaye)

Pour le croyant, la quête d’une vie décente est légitime. Se loger, se nourrir et se vêtir sont les priorités. Au delà, le désir du superflu peut conduire à l’envie haineuse ou concurrentielle prohibée en lieu et place de la saine envie émulative qui pousse à rechercher légalement, sans rancœur aucune, les biens terrestres dans une compétition vers le bien et non l’exhibitionnisme. D’ailleurs l’islam recommande cette envie chez les dépositaires du savoir et des biens matériels dépensés pour plaire exclusivement à Dieu. Toutes les solutions à l’émigration clandestine sont les bienvenues pour autant qu’elles s’inscrivent dans deux directions. Contrer l’extraversion des mentalités et prôner un retour sincère à Dieu.

Les traces laissées par la colonisation sont, hélas, encore vivaces dans l’esprit des populations colonisées victimes surtout de la politique assimilationniste d’administration directe comme c’est le cas pour la France. F.Fanon n’a pas besoin d’intervenir pour éclaircir cela. L’attraction de la métropole s’est magnetiquement accrue. Aujourd’hui, par exemple, au lieu de construire un hôpital moderne, équipé, un budget est voté pour permettre à une catégorie de personnes d’aller se soigner à l’extérieur du pays. Pour la plupart des autorités, le premier réflexe après la prise de service est d’ouvrir un compte bancaire étranger. Une saignée de devises considérable et non nécessaire. La santé, le shopping, l’éducation et le tourisme sont les secteurs les plus prisés par les nantis des pays pauvres. Certains viennent mourir à l’étranger. Aucun ancien président du Sénégal ne vit dans le pays qui lui a tout donné après ses mandats. En dépit des efforts de valorisation des produits locaux, le mépris endogène persiste.

L’émigration clandestine, pour une large part, s’inscrit dans cette dynamique d’amour automatique de tout ce qui est » made in Europe ou Amérique « . La culture n’échappe pas à l’extraversion. C’est à Bercy, Bataclan ou zénith où les artistes vont chercher la notoriété avec l’organisation de concerts dans des salles remplies à près de 90 pour cent par des compatriotes avec visa.

Quand des millionnaires, de jeunes employés décemment rémunérés, quand des acteurs financièrement stables vendent leurs outils de travail ( voiture, cantine, ateliers…), ce n’est pas le pôle emploi où des sessions d’entrepreneuriat qui vont régler leurs désirs d’une vie meilleure hors du pays. Ces gens ont besoin d’une cure de désintoxication psychologique afin qu’ils sentent le besoin de rester dans leur pays. Dans un hadith authentique, le prophète Muhammad ( saw) rappelait que » c’est comme vivre au paradis que d’avoir sa subsistance dans son pays d’origine « .

Évidemment, la superstructure psychologique de base doit être solide comme tout fondement. Dans cette optique, la fuite vers Allah Soubhanahou wa taala peut être salvatrice. En réalité, Paris, New York, Milan ou Madrid ne devraient plus fasciner. Le voyage n’est plus nécessaire pour savoir ce qui se passe ailleurs. Les nouvelles technologies sont désormais les rendez-vous de l’instant. Que l’éducation et la santé reçoivent les investissements nécessaires pour contrecarrer ce tourisme médical et la fuite prématurée des cerveaux (dès le secondaire). La balance des paiements ne s’en porterait que mieux d’autant que la déshumanisation de l’humanité,tant déplorée, trouve son terrain de prédilection dans la xénophobie. L’impression est que le sentiment de dignité s’est rétréci dans les pays pauvres ( psychologiquement) arpentant les voies des » boat People » pendant que les américains se croient les maîtres du monde, tandis que les européens se prennent pour le nombril du monde.

Si tant est que vous voulez fuir, jeunes hommes et femmes, fuyez vers Dieu. Vous serez accueillis à bras ouverts et avec les honneurs. Voyagez près de Lui, L’Exalté, Le Généreux sans visa ni avion ou pirogue. Il vous garantit la satisfaction de vos besoins. Lui, Le Seul capable de satisfaire tous les besoins de la créature en même temps sans rien perdre de ses immenses provisions. Nulle audience spéciale ou protocole encombrant pour Le rencontrer. Un numéro à composer sans crédit (24434) et une attitude simple : humilité et concentration. Les cinq prières quotidiennes rendues dans une disposition toute orientée vers le Seigneur des cieux et de la terre et ce qu’il ya entre les deux, Celui qui est capable de Tout parce qu’ayant tous les pouvoirs au superlatif, ces cinq canoniques ouvrent les merveilles d’une entrevue unique,sublime dans la résolution des besoins discrètement et avec le plus grand amour. S2 V186 « Et quand Mes serviteurs t’interrogent sur Moi…alors Je suis tout proche : Je réponds à l’appel de celui qui Me prie quand il Me prie. Qu’ils répondent à mon appel, et qu’ils croient en Moi, afin qu’ils soient bien guidés ».

Le Créateur vous rassure sur votre destin. Le prophète Muhammad (saw) a dit » la conception de chacun d’entre vous dans le ventre de sa mère s’accomplit en quarante jours ; d’abord sous la forme d’une semence, puis sous celle de plasma sanguin pour une même période semblable. Enfin, un ange lui est envoyé. Il y insuffle l’esprit vital et reçoit l’ordre d’inscrire quatre décisions le concernant : biens et nourritures impartis, délai de vie, actes et conditions (heureux ou malheureux) « . Bukhari et Muslim, riyad as salihin n.396. Deux choses peuvent changer ce destin : le respect des liens de parenté (allongement de la vie)et le mauvais œil (changement négatif du destin). Si vous ne pouvez pas vous arracher du lit dans le dernier tiers de la nuit (4h du matin environ), soyez assidus aux cinq prières quotidiennes effectuées à l’heure, si possible, car l’instant d’après chacune d’elle est un moment favorable d’acceptation des demandes.

La relation est directe. L’envoyé de Dieu a publiquement révélé les jalons servant de prémices à la satisfaction d’une demande adressée à Dieu. Celle-ci est un rituel normé. 1 istighfar( demander pardon à Dieu) 2 rendre grâce à Dieu (par ex alhamdoulilah Lezy…) 3 la prière sur le prophète Muhammad (saw) 4 ya rabbi (3 fois) ya Ahad(une fois) ya Samad(1 fois) ya zouljalali wal ikram (1fois) ya badiou samawati wal ardy ( 1fois) la ila ha ila anta,lakal hamdou (1fois) + le besoin + ya wahab (7fois)+ inaka samiou dua + la prière sur le prophète Muhammad (saw) + soubhana rabika, rabi izzati amma youch ri koun wa salla moun allal moursalina wal hamdou lilahi rabbil allamina (Mouatta, imam Malick (ra) ),une parmi plusieurs versions.

L’adresse d’une demande à Dieu n’est pas professionnalisée. C’est une disposition ouverte à tous les croyants. Le recours à Dieu est un degré élevé d’adoration. Allah soubhanahou wa taala est Seul à se réjouir de la permanente sollicitation des créatures. Prenez, donc, vos responsabilités, faites face au Seigneur le plus souvent, en toute humilité, dans l’ambivalence de la crainte et de l’espoir. Développez une relation d’intimité particulière avec Dieu. Faites en sorte qu’Il soit vos yeux,vos oreilles, vos mains et vos jambes. Dans une parfaite osmose, Il vous pare de Sa protection et satisfait vos demandes dans une agréable surprise.

Écoutez Le Maître Absolu, Le Généreux Possesseur dans des hadiths khoutsy repris par l’imam Gazali dans sa magnifique brochure intitulée » les exhortations sublimes » » Oh fils d’Adam, si tu crains le feu comme tu crains la pauvreté, Je t’enrichirais par où tu ne t’y attendrais pas. Si tu désires le paradis comme tu désires le bas monde, Je te comblerais de bonheur dans les deux mondes. Tu dois avoir confiance dans ce que j’ai garanti pour toi avant que Je nourris autrui de tes substances. Oh fils d’Adam, à celui qui se contente de ce que J’ai alloué pour lui, Je bénis ses substances. Le bas monde viendra malgré lui vers lui, même s’il ne le désire pas. Je n’ai créé aucun de tes organes avant d’avoir créé pour lui ses substances. Tout ce que J’ai alloué pour toi ne cesse de te rechercher. Ne Me réclame pas les substances de demain car Je ne te réclame pas les œuvres de demain. Saches si tu possèdes des biens, rappelles toi les comptes à rendre. Si tu subis des épreuves, aides toi de la formule : il n’y a de force et de puissance qu’en Allah,Le Très Haut, Le Tout Puissant. (La hawla wa la quwwata ila bilahi al aliýyi al azim). Oh fils d’Adam, saches que ce que tu construis est voué à la ruine, que ton corps est voué à la terre et que ce que tu amasses est voué aux héritiers. Ainsi, le bien-être incombe aux autres et à toi incombent les comptes que tu dois rendre ainsi que le châtiment et les regrets. Ton seul compagnon dans ta tombe, c’est ton œuvre. Aussi exige des comptes à toi même avant qu’on ne te les exige. Donc ne te réjouis pas trop de ce que Je donne dans ta vie ici-bas. Et ce que tu en rates ne doit pas te pousser au remords. De la poussière Je t’ai créé, vers la pâtissière Je te ramènerai et de la terre Je te ressusciterai. Saches que lorsque J’aime un serviteur, Je l’éloigne du bas monde pour qu’il l’évite et œuvre selon l’agir des gens du paradis afin que Je le fasse entrer au paradis par Ma miséricorde. Et lorsque Je déteste un serviteur, Je l’occupe par le bas monde et le propose pour œuvrer dans ce sens afin qu’il soit de ceux voués à l’enfer où Je le précipite. Alors obéis Moi, sers Moi et ne te soucis pas des substances car Je me charge de cette affaire. Aussi ne te soucis pas d’une chose que Je prends en charge. Celui qui croule sous les soucis, c’est Moi qui dissipe les soucis. Lorsque Mon serviteur M’obeis et agrée Mon ordre, Je lui facilite son affaire. Je le soutiens et dilate sa poitrine. ( N.31 36 37 38).

Le prophète Muhammad (saw) prévient que Dieu ne cesse d’éprouver ses serviteurs jusqu’à ce qu’ils Le rencontrent vierges de tout péché. Le chemin de la foi est jonché d’embûches. La proximité d’avec le Tout Puissant se mérite. Plus le rapprochement se rétréci, plus les épreuves se corsent. Allah Exalté réserve à ses meilleurs serviteurs les épreuves les plus dures.

La recherche de la pitance est toujours fructueuse si elle est adossée à la croyance ferme à Dieu. » Si vous craignez Allah, Il vous menagera des issues dans les difficultés et vous donnera votre subsistance là où vous ne vous y attendiez pas (S65 V2&3). Un hadith de Oumar ibn Qattab (ra) confirme : le prophète Muhammad (saw) a dit : si l’un d’entre vous croit sincèrement comme les oiseaux, Dieu lui donnera sa nourriture comme Il le fait aux oiseaux qui se réveillent affamés et qui rentrent le soir, ventre plein « . La bénédiction divine est la panacée. Un seul souffle garantit la réussite, le succès. La démarche du croyant, quel que soit le besoin, n’est jamais infructueuse. Ou bien il obtient ce qu’il convoite ou Dieu ferme son cœur avec la patience et se tient à ses côtés. Le Seigneur est avec les patients. Une patience qui n’est pas seulement une épreuve de résilience ascétique. C’est à la fois une cure d’épuration des péchés et de regenerescence enrichissante.( accroissement des provisions de l’au delà). Évidemment, les solutions simples, à portée de mains peuvent être hors de portée visuelle. La facilité de se pencher peut rendre parfois difficile l’acte de ramasser.

Ne fuyez plus vers barsa, fuyez plutôt vers Dieu. Le Seigneur sera en colère contre vous si vous ne Lui adressez pas vos préoccupations. Croyez en Lui, soyez proches de Lui mais surtout ayez confiance en Lui si vous voulez avoir confiance en vous même. Dans le cas contraire, vous ne recolterez que déception et sombre oubli pour votre vie.

Sheikh Ndiaye

Maîtrise en développement international et mondialisation et philosophie